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СМИ: иранская разведка получила тысячи секретных документов по ядерным объектам Израиля

В Тегеране заявили о крупном успехе разведки, сообщает Reuters со ссылкой на главу разведки Ирана Исмаила Хатиба. Полученные израильские документы Хатиб назвал «сокровищницей», которая укрепит наступательные возможности Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным Reuters, в субботу государственные СМИ Ирана сообщили, что иранские спецслужбы получили большое количество «стратегической и конфиденциальной информации» Израиля. Как утверждает Хатиб, эти документы касаются ядерных объектов Израиля и его отношений с США, Европой и другими странами, а также его оборонных возможностей. Тегеран пообещал опубликовать их в ближайшее время.

Передача этого сокровища заняла много времени и потребовала принятия мер безопасности. Естественно, методы передачи останутся конфиденциальными, но документы должны быть обнародованы в ближайшее время.

Исмаил Хатиб
глава разведки Ирана

Он добавил, что с точки зрения объема «говорить о тысячах документов было бы преуменьшением». Утверждается, что подлинность полученной информации уже проверена, а далее иранская сторона займется их тщательным изучением.

Пока неизвестно, связана ли эта утечка с сообщениями о взломе израильского центра ядерных исследований в прошлом году, отмечает Reuters. Но, как пишет The Times of Israel со ссылкой на иранское издание Tsanim, разведданные были собраны и переданы Тегерану Роем Мизрахи и Альмогом Атиасом — двумя израильтянами, арестованными израильской полицией в мае по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.