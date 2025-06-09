СМИ: иранская разведка получила тысячи секретных документов по ядерным объектам Израиля

Пока неизвестно, связана ли эта утечка с сообщениями о взломе израильского центра ядерных исследований в прошлом году, отмечает Reuters. Но, как пишет The Times of Israel со ссылкой на иранское издание Tsanim, разведданные были собраны и переданы Тегерану Роем Мизрахи и Альмогом Атиасом — двумя израильтянами, арестованными израильской полицией в мае по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.