«Похоже, эта навязчивая борьба правительства с “русскими” оказалась достаточной для того, чтобы некоторые европейские чиновники закрыли глаза на все промахи… Нам тяжело не потому, что “на нас нападают русские”, а потому, что нами плохо управляют. На 2024 год у нас экономический рост всего 0,1% — и это, якобы, успех, но даже эти цифры взяты из официальных данных — поэтому “приукрашены”, — написал Филат в своем Telegram-канале.
Экс-премьер обратил внимание на то, что в других странах ситуация намного лучше, чем в Молдавии. И привел в пример Грузию, которая в апреле 2025 года зафиксировала экономический рост на 7,5%, а также соседнюю Украину с 4,5% роста.
«Единственная страна, которая “не может” — это Молдова. И не из-за географии, а из-за руководства. Что именно мешает Молдове? Майя Санду (президент Молдавии — ред.) и ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.), — подчеркнул Филат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.