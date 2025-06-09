Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 9 июня: главное

Наступление России в Днепропетровской области идет в том числе в рамках создания буферной зоны на Украине.
Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле.
РФ готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ Украине.
Наши специалисты находятся на месте у границы, на месте в предполагавшейся передаче. Об этом уже говорилось.
Киев, срывая обмен пленными и телами погибших, использует совершенно неправдоподобные отговорки и самооправдания.
Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее, но вряд ли можно счесть [их] какими-то правдоподобными.
Кремль призвал дождаться начала недели, чтобы посмотреть, как будет эволюционировать позиция Киева по обмену телами погибших.
В вопросе обмена ответов на меморандумы России и Украины, скорее всего, потребуется продолжение встречи двух делегаций, но пока по этой теме никакого понимания нет.
Речь, безусловно, пойдет о продолжении разговоров. Если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент, видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима, все-таки была высказана точка зрения Министерства иностранных дел России. Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что, несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился.
Жители Европы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от РФ.
Если правительства европейских стран, членов Североатлантического альянса, захотят так поступать со своими налогоплательщиками — ну они будут это делать.
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации.
Это не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте. Это инструмент, созданный для конфронтации и сохранявший до сих пор завуалированно свою сущность. Сейчас он свою сущность показывает наяву.
России придется отвечать на агрессивные действия со стороны стран НАТО. РФ оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет средней и меньшей дальности и может воспользоваться ей по необходимости.
Смысл Стратегии развития ВМФ РФ до 2050 года в совершенствовании флота, чтобы он отвечал современным реалиям, шел в ногу со временем.
У России и Венгрии есть разногласия, но диалог позволяет эффективно решать все вопросы.
Вы знаете, что премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога. Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского союза. Мы имеем много разногласий, но тем не менее обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы именно за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы.
Посещение Путиным Венгрии пока не стоит на повестке дня.
Россия продолжит укреплять сотрудничество с Африкой, в том числе в оборонной сфере.
Укрепление рубля выгодно не всем отраслям, но говорит о стабильности.
Валюта укрепляется, для определенных сегментов экономики это хорошо, для каких-то сегментов экономики — экспортоориентированных — есть определенные издержки в этой связи, но налицо одно: это макроэкономическая стабильность и запас прочности российской экономики.
9 июня Владимир Путин проведет в Кремле встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Другие контакты президента будут непубличными.