Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 9 июня: главное

Речь, безусловно, пойдет о продолжении разговоров. Если вы помните, несмотря на наше существенное изменение, как говорил президент, видения сущности киевского режима, который после ударов по мирным поездам с гражданским населением фактически приобрел все характеристики террористического режима, все-таки была высказана точка зрения Министерства иностранных дел России. Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что, несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился.