Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает «Взгляд».

Источник: © РИА Новости

«Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», — предупредил он.

Прауд также отметил, что Грузии не следует вводить санкции против России, напомнив о безрезультатных попытках Запада оказывать давление на Москву.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.