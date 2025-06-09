«Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована», — предупредил он.
Прауд также отметил, что Грузии не следует вводить санкции против России, напомнив о безрезультатных попытках Запада оказывать давление на Москву.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.