Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры

Достигнута договоренность о запуске совместных исследовательских программ, в том числе с участием Университета Коменского в Братиславе. Стороны условились принять Программу взаимодействия в области культуры, предусматривающую проведение взаимных выставок, кинопоказов, концертов, а также проекты в области музейного дела.