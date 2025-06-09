Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры

В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний визит открывает качественно новый этап в истории узбекско-словацких многоплановых отношений.
Отмечалось динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям:
- конструктивные политические контакты на уровне МИДов;
- активизация деловых и гуманитарных обменов;
- рост товарооборота;
- первое заседание Межправкомиссии в мае этого года;
- работа над новыми направлениями и проектами кооперации.
С учетом современных вызовов и непредсказуемой международной обстановки, стороны подчеркнули важность системного взаимодействия, координации и поддержки по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках партнерства с Европейскими институтами.
Особое внимание уделили вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения номенклатуры взаимных поставок.
Речь идет о поставках из Узбекистана текстильной, сельскохозяйственной, электротехнической, химической продукции, полимеров, а из Словакии — каучука, автокомпонентов, фармацевтики, других промышленных товаров.
В рамках практической реализации подписываемых соглашений в сфере техрегулирования и метрологии, отмечена значимость устранения технических барьеров и запуска лаборатории квантового эталона.
Достигнута договоренность о подготовке полномасштабной Программы промышленной кооперации с ведущими компаниями Словакии, включающей реализацию проектов в агропромышленном комплексе, по локализации автокомпонентов, выпуску фармацевтических препаратов, а также проектов в области «зеленой» энергетики и туризма.
Большие возможности есть в сфере внедрения цифровых решений и стартап-инвестиций. В данном контексте предложено проработать создание совместного венчурного фонда акселерации IT-стартапов.
Еще одно предложение касалось широкого использования имеющихся финансовых инструментов для поддержки совместных проектов.
В гуманитарной сфере стороны подтвердили обоюдный интерес к развитию образовательного и академического обмена.
Достигнута договоренность о запуске совместных исследовательских программ, в том числе с участием Университета Коменского в Братиславе. Стороны условились принять Программу взаимодействия в области культуры, предусматривающую проведение взаимных выставок, кинопоказов, концертов, а также проекты в области музейного дела.
Особое внимание уделили вопросам организованной трудовой миграции. Словацкая сторона проявляет большой интерес к налаживанию системного сотрудничества в этой области.
Лидеры также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.
В целях своевременной и качественной реализации принятых решений и соглашений правительства двух стран примут дорожную карту.
По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 — 10 июня находится в республике с официальным визитом.