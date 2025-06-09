Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Шавката Мирзиёева и Роберта Фицо: о чем договорились лидеры

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества двух стран.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний визит открывает качественно новый этап в истории узбекско-словацких многоплановых отношений.

Отмечалось динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям:

  • конструктивные политические контакты на уровне МИДов;
  • активизация деловых и гуманитарных обменов;
  • рост товарооборота;
  • первое заседание Межправкомиссии в мае этого года;
  • работа над новыми направлениями и проектами кооперации.

С учетом современных вызовов и непредсказуемой международной обстановки, стороны подчеркнули важность системного взаимодействия, координации и поддержки по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках партнерства с Европейскими институтами.

Особое внимание уделили вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения номенклатуры взаимных поставок.

Речь идет о поставках из Узбекистана текстильной, сельскохозяйственной, электротехнической, химической продукции, полимеров, а из Словакии — каучука, автокомпонентов, фармацевтики, других промышленных товаров.

говорится в сообщении

В рамках практической реализации подписываемых соглашений в сфере техрегулирования и метрологии, отмечена значимость устранения технических барьеров и запуска лаборатории квантового эталона.

Достигнута договоренность о подготовке полномасштабной Программы промышленной кооперации с ведущими компаниями Словакии, включающей реализацию проектов в агропромышленном комплексе, по локализации автокомпонентов, выпуску фармацевтических препаратов, а также проектов в области «зеленой» энергетики и туризма.

говорится в сообщении

Большие возможности есть в сфере внедрения цифровых решений и стартап-инвестиций. В данном контексте предложено проработать создание совместного венчурного фонда акселерации IT-стартапов.

Еще одно предложение касалось широкого использования имеющихся финансовых инструментов для поддержки совместных проектов.

В гуманитарной сфере стороны подтвердили обоюдный интерес к развитию образовательного и академического обмена.

Достигнута договоренность о запуске совместных исследовательских программ, в том числе с участием Университета Коменского в Братиславе. Стороны условились принять Программу взаимодействия в области культуры, предусматривающую проведение взаимных выставок, кинопоказов, концертов, а также проекты в области музейного дела.

говорится в сообщении

Особое внимание уделили вопросам организованной трудовой миграции. Словацкая сторона проявляет большой интерес к налаживанию системного сотрудничества в этой области.

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.

В целях своевременной и качественной реализации принятых решений и соглашений правительства двух стран примут дорожную карту.

По приглашению президента Узбекистана Премьер-министр Словакии 8 — 10 июня находится в республике с официальным визитом.