Лавров: отношения России и США уже в более правильном положении, чем при Байдене

«Я считаю, мы находимся уже в более правильном положении, в более нормальном положении, нежели это было в отношениях с администрацией Байдена, которая после, честно сказать, обнадеживающего саммита Владимира Путина и Байдена в июне 2021 года в Женеве развернулась, к сожалению, не на 360 градусов, а на 180, и перекрыла все каналы общения», — заявил Сергей Лавров на Форуме будущего 2050 (цитата по ТАСС).