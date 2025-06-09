Суверенитет и самобытность. Путин обратился к участникам ПМЭФ-2025

В этом году главная тема ПМЭФ — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В своём обращении Путин отметил, что Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности разных стран.
«Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления», — добавил глава РФ.
Ранее сообщалось, что число участников Петербургского международного экономического форума в 2025 году уже на 20% превысило прошлогодние цифры. По словам директора ПМЭФ Алексея Валькова, активно развивается «международная составляющая»: сообщалось, что Бахрейн станет страной-гостем на форуме, а также его посетят президент Индонезии и делегация Саудовской Аравии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил на ПМЭФ-2025 предпринимателей из Вьетнама. А в Росконгрессе сообщали о заинтересованности американских компаний в участии.
Президент России Владимир Путин тоже посетит Петербургский международный экономический форум в 2025 году.