Суверенитет и самобытность. Путин обратился к участникам ПМЭФ-2025

Ранее сообщалось, что число участников Петербургского международного экономического форума в 2025 году уже на 20% превысило прошлогодние цифры. По словам директора ПМЭФ Алексея Валькова, активно развивается «международная составляющая»: сообщалось, что Бахрейн станет страной-гостем на форуме, а также его посетят президент Индонезии и делегация Саудовской Аравии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил на ПМЭФ-2025 предпринимателей из Вьетнама. А в Росконгрессе сообщали о заинтересованности американских компаний в участии.