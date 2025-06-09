Рустам Минниханов поблагодарил СИБУР за поддержку казанских ватерполистов

Отдельный интерес у спортсменов вызвали материалы, производимые на «Казаньоргсинтезе» — полиэтилен и поликарбонат, активно применяемые в спортивной индустрии. От шапочек и мячей до элементов бассейнов и трибун — полимеры играют ключевую роль в водном поло, обеспечивая комфорт, безопасность и высокую производительность на воде.