Рустам Минниханов поблагодарил СИБУР за поддержку казанских ватерполистов

Рустам Минниханов на встрече поблагодарил спонсора клуба — предприятие «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР).
«Руководству СИБУРа слова благодарности от меня и поздравления. Аплодисменты компании СИБУР!» — объявил Раис Татарстана.
Президент клуба Ирек Зиннуров отметил, что без поддержки компании было бы невозможно показать такие результаты: «Спасибо огромное спонсору!».
Перед встречей с Раисом РТ, ватерполисты посетили производственную площадку своего титульного спонсора — «Казаньоргсинтеза». Игроки и руководство клуба ознакомились с работой обновленной Центральной заводской лаборатории — высокотехнологичного центра контроля качества, объединившего более 250 специалистов и 28 лабораторий.
Отдельный интерес у спортсменов вызвали материалы, производимые на «Казаньоргсинтезе» — полиэтилен и поликарбонат, активно применяемые в спортивной индустрии. От шапочек и мячей до элементов бассейнов и трибун — полимеры играют ключевую роль в водном поло, обеспечивая комфорт, безопасность и высокую производительность на воде.
Напомним, «КОС-Синтез» стал обладателем Кубка России-2025 по водному поло. Финальный матч чемпионата прошел 5 июня. Казанская команда одолела «Спартак-Волгоград» со счетом 13:6.