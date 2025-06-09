Партия «Будущее Молдовы» поддержала идею объединения оппозиционных сил

Мы верим, что только через диалог и сотрудничество между патриотическими силами мы сможем остановить деградацию нашего государства и демократии.
По мнению активистов партии, объединение необходимо для обеспечения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов и спасения страны. В связи с этим в партии подчеркнули необходимость преобразования этой платформы в «Объединенный избирательный блок».
Любые колебания или фрагментация оппозиции служат лишь интересам нынешней власти, которая использует раскол для укрепления своего контроля и правления путем разделения. Пришло время всем политическим силам, для которых приоритетом является суверенитет, национальные ценности и благополучие будущей Молдовы, отложить в сторону свои разногласия и выступить единым фронтом… Молдове нужно единство и мобилизация сейчас, а не позже.
Напомним, ранее платформа «За Молдову» выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали Партия социалистов, партия «Сердце Молдовы», а также Партия коммунистов.
Парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.️