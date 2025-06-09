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Партия «Будущее Молдовы» поддержала идею объединения оппозиционных сил

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Инициативу о консолидации оппозиционных сил в преддверии осенних парламентских выборов, ранее озвученную политической платформой «За Молдову», поддержала партия «Будущее Молдовы» и ее лидер — экс-премьер Василий Тарлев.

Источник: Sputnik.md

Мы верим, что только через диалог и сотрудничество между патриотическими силами мы сможем остановить деградацию нашего государства и демократии.

говорится в заявлении политформирования

По мнению активистов партии, объединение необходимо для обеспечения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов и спасения страны. В связи с этим в партии подчеркнули необходимость преобразования этой платформы в «Объединенный избирательный блок».

Любые колебания или фрагментация оппозиции служат лишь интересам нынешней власти, которая использует раскол для укрепления своего контроля и правления путем разделения. Пришло время всем политическим силам, для которых приоритетом является суверенитет, национальные ценности и благополучие будущей Молдовы, отложить в сторону свои разногласия и выступить единым фронтом… Молдове нужно единство и мобилизация сейчас, а не позже.

заявили в партии экс-премьера

Напомним, ранее платформа «За Молдову» выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали Партия социалистов, партия «Сердце Молдовы», а также Партия коммунистов.

Парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.️