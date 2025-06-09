Партия «Будущее Молдовы» поддержала идею объединения оппозиционных сил

Любые колебания или фрагментация оппозиции служат лишь интересам нынешней власти, которая использует раскол для укрепления своего контроля и правления путем разделения. Пришло время всем политическим силам, для которых приоритетом является суверенитет, национальные ценности и благополучие будущей Молдовы, отложить в сторону свои разногласия и выступить единым фронтом… Молдове нужно единство и мобилизация сейчас, а не позже.