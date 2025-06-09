Лукашенко сказал, чему белорусам следует учиться у европейцев

— Я говорю: хорошо, мы никого сюда (звать не будем. — Ред.), у нас жестко это контролируется, но тогда производительность труда надо как в Евросоюзе — в три-пять раз выше. Потому что если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать (речь идет про торговлю товарами. — Ред.) особенно Калининграду и Беларуси. Потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать, — уточнил глава государства.