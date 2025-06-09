Лукашенко сказал, чему белорусам следует учиться у европейцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, которая состоялась 9 июня, сказал, чему белорусам следует учиться у европейцев, пишет БелТА.
Глава государства вновь обратил внимание, что необходимо повышать производительность труда и конкурентоспособности производимой продукции.
— У нас есть у кого учиться. Давайте будем откровенны, европейцы в этом плане молодцы, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко пояснил, что с учетом дефицита трудовых ресурсов в Беларусь стали приезжать люди из других регионов. Он добавил, что подобное вызвало определенную реакцию в обществе.
— Я говорю: хорошо, мы никого сюда (звать не будем. — Ред.), у нас жестко это контролируется, но тогда производительность труда надо как в Евросоюзе — в три-пять раз выше. Потому что если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать (речь идет про торговлю товарами. — Ред.) особенно Калининграду и Беларуси. Потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать, — уточнил глава государства.
По словам Лукашенко, это значит, что прежде всего рабочий человек. Президент отметил, что указанные проблемы в стране решают и выразил уверенность в том, что они будут решены. Он заметил, что главное — это не создавать дополнительных трудностей.
— Чтобы ключевая ставка была нормальная, чтобы промышленники прежде всего могли взять кредиты и использовать их — произвести нужный товар, продать. На огромном пространстве нашего Отечества надо все, — акцентировал внимание глава государства.
Александр Лукашенко сообщил, что не назовешь ни одного товара, «который бы нашим людям не нужен был». Он уточнил, что именно на это стоит ориентироваться.
— А то, что продадим за рубежом, это в плюс, — заметил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область.
Тем временем Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси: «Сегодня правительство доложило».
Кроме того, Белгидромет сказал про дожди и сильный ветер в Беларуси с 10 по 15 июня: «Текущая неделя будет проходить под знаком прохладной погоды».