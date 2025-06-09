Ходаренок: наступление РФ на Днепропетровском направлении приведет ВСУ к катастрофе

Части и соединения ВС РФ вышли на западную границу ДНР и завязали бои уже на территории Днепропетровской области. Возникла реальная угроза важнейшим городам юго-востока Украины — Запорожью и Днепропетровску. Какое значение имеет эта область для Украины и чем может обернуться для Киева российское наступление в этом районе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.