Ходаренок: наступление РФ на Днепропетровском направлении приведет ВСУ к катастрофе

Части и соединения ВС РФ вышли на западную границу ДНР и завязали бои уже на территории Днепропетровской области. Возникла реальная угроза важнейшим городам юго-востока Украины — Запорожью и Днепропетровску. Какое значение имеет эта область для Украины и чем может обернуться для Киева российское наступление в этом районе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия группировки войск «Центр» пересекла границу ДНР и с боями продвигается по Днепропетровской области. Прорыв оборонительных рубежей ВСУ соединением был осуществлен в районе населенного пункта Орехово.
Успешные наступательные действия ВС РФ на Днепропетровском направлении (и в том числе и на Запорожском, где уже нарастает интенсивность боевых действий) могут привести к самым неблагоприятным последствиям для Вооруженных сил Украины, можно даже сказать, к катастрофическим.
Издание Military Watch Magazine пишет, что падение Днепропетровска может привести к поворотному моменту в конфликте между Россией и Украиной.
«Стратегическое расположение Днепропетровска, граничащего с ДНР, Херсонской и Запорожской областями, делает его возможное падение под ударами российской армии поворотным пунктом в конфликте. Малонаселенный регион остается важным центром добычи полезных ископаемых и логистики», — пишет MWM.
Чем регион важен для ВСУ.
Города Днепропетровск и Запорожье представляют собой крупные административно-политические центры Украины, в этих мегаполисах размещены важнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, критически влияющие на боеспособность ВСУ, наконец, оба города — крупные транспортные узлы, важнейшие центры коммуникаций, по которым осуществляется подвоз практически всех видов материальных средств для частей и соединений украинской армии.
Возможная эвакуация жителей обоих городов приведет к резкому росту числа беженцев, которые создадут серьезные проблемы для военно-политического руководства в Киеве.
Помимо всего прочего, успехи ВС РФ на территории Днепропетровской области могут привести к организованному отходу противника из Славянско-Краматорской агломерации и в целом завершиться окончательным освобождением территории ДНР.
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко уверен, что наступление Вооруженных сил России в Днепропетровской области позволяет отрезать часть подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.
«Заход в Днепропетровскую область как раз позволяет нам отрезать некоторые группировки украинских боевиков, которые очень плотно засели на границах как Запорожской области, так и ДНР», — объяснил он.
Какие могут быть последствия?
Возможный захват российской армией плацдармов на правом берегу реки Днепр (после овладения городами Днепропетровск и Запорожье) с проведением последующих наступательных операций в общем направлении на Одессу и Тирасполь гипотетически может отрезать Украину от Черного моря.
Разумеется, для осуществления столь смелых и масштабных планов потребуются весьма и весьма значительные людские и материальные ресурсы. Без особого преувеличения, ориентировочно в этом случае речь может пойти о вводе в сражение стратегических резервов численностью в несколько оперативных объединений (общевойсковых армий).
Дальнейшее развитие успешных наступательных боевых действий ВС РФ на территории Днепропетровской области наглядно демонстрирует реализацию на практике тезиса «В Киеве не согласны с передачей в состав России четырех областей? Значит, будет пять, шесть и так далее».
Похоже, события развиваются именно в этом направлении.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),