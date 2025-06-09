Польша не откажется от поддержки Украины, пишет Politico

По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
«Польша не откажется от поддержки Украины или своей растущей роли в ЕС, несмотря на поражение правительства на президентских выборах», — говорится в публикации, которая ссылается на интервью Сикорского.
Министр также подчеркнул, что большая часть оборонных контрактов, которыми сейчас располагает Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве.
«Поэтому я ожидаю, что он (Навроцкий — ред.) будет выступать в пользу обороны», — добавил Сикорский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.