Несколько дней назад в Балтийском море начались одни из крупнейших учений НАТО — Baltops 2025, в которых участвуют около 9000 солдат из 17 стран. «Балтийская операция», как называют эти учения в альянсе, отрабатывается ежегодно с 1971 года и призвана продемонстрировать военную и оборонную мощь НАТО, говорится в статье.
Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство в Москве. Россия уже назвала учения НАТО последних недель «крайне провокационными».
Мы рассматриваем военную деятельность НАТО как часть подготовки к военному противостоянию с Россией.
Однако в свете продолжающейся милитаризации Балтийского моря в Европе все чаще раздаются призывы взять под полный контроль «восточное море НАТО». «Балтийский регион преступно игнорируется в общественном сознании — это должно измениться», — сказал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Министры из стран Балтии и Скандинавии выразили схожие взгляды, пишет Бутылин.
Москву обвиняют в саботаже подводной инфраструктуры и уверяют, что она определила регион как слабое место НАТО. Однако альянс до сих пор не предоставил никаких убедительных доказательств предполагаемых российских диверсий — все свои неудачи он просто приписывает Кремлю, а провалы с обороной побережья заметает под ковер, отмечает автор. Например, по словам Бутылина, до сих пор мало что известно о расследовании подрывов газопровода «Северный поток» осенью 2022 года — одного из крупнейших актов саботажа в послевоенной истории Европы.
Это объясняется геополитической анатомией региона: зажатый между государствами НАТО и российским эксклавом (Калининградская область) и пересеченный жизненно важной инфраструктурой, он является идеальным местом для так называемых конфликтов в «серой зоне».
Каждый акт саботажа в Балтийском море проверяет способность Запада реагировать на угрозы, не провоцируя при этом традиционные военные действия. НАТО отвечает на это учениями Baltops и такими инициативами, как «Балтийский часовой» и Морской центр по обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры (MARCOM). Кроме того, расчет делается на гражданско-военное сотрудничество — например, на установление радиолокационных систем на ветряных турбинах и использование оптоволоконных кабелей в качестве датчиков, пишет автор.
Однако критики, такие как Штефан Тимм из Немецкой ассоциации морской ветроэнергетики, предостерегают от милитаризации гражданской инфраструктуры. По словам Тимма, если ветряные турбины в Балтийском море будут оснащены радарными системами, они потеряют свой гражданский характер.
Исторический морской торговый путь, который десятилетиями соединял Восток и Запад, грозит превратиться в опасное поле битвы XXI века. Вместо того чтобы серьезно обсудить риски и альтернативы военной демонстрации силы, страны Балтийского моря все усилия направили на перевооружение, сожалеет автор.