Москву обвиняют в саботаже подводной инфраструктуры и уверяют, что она определила регион как слабое место НАТО. Однако альянс до сих пор не предоставил никаких убедительных доказательств предполагаемых российских диверсий — все свои неудачи он просто приписывает Кремлю, а провалы с обороной побережья заметает под ковер, отмечает автор. Например, по словам Бутылина, до сих пор мало что известно о расследовании подрывов газопровода «Северный поток» осенью 2022 года — одного из крупнейших актов саботажа в послевоенной истории Европы.