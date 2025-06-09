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Радий Хабиров подписал закон о запрете продажи энергетиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал закон о запрете продажи безалкогольных энергетиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

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Источник: Башинформ

Закон был инициирован и принят депутатами Госсобрания — Курултая РБ, сообщал «Башинформ». Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Закон предусматривает полный запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в торговых точках, расположенных вблизи школ, университетов, учебных и лечебных заведений, театров и учреждений физической культуры и спорта. Он направлен на охрану нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения республики, говорится в документе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в России введены штрафы за продажу энергетиков детям.