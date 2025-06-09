Радий Хабиров подписал закон о запрете продажи энергетиков

Закон предусматривает полный запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в торговых точках, расположенных вблизи школ, университетов, учебных и лечебных заведений, театров и учреждений физической культуры и спорта. Он направлен на охрану нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения республики, говорится в документе.