Свердловские единороссы определились со своим кандидатом в губернаторы

Президиум свердловского политсовета партии «Единая Россия» по итогам праймериз определил кандидата для выдвижения на выборы главы региона. По сообщению пресс-службы политической организации, кандидатура врио губернатора Дениса Паслера будет представлена в президиум генсовета ЕР для согласования.