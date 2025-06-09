Свердловские единороссы определились со своим кандидатом в губернаторы

Президиум свердловского политсовета партии «Единая Россия» по итогам праймериз определил кандидата для выдвижения на выборы главы региона. По сообщению пресс-службы политической организации, кандидатура врио губернатора Дениса Паслера будет представлена в президиум генсовета ЕР для согласования.
После этого свердловские единороссы проведут конференцию, на которой утвердят Паслера кандидатом от партии на губернаторских выборах. Сами выборы главы Свердловской области пройдут 14 сентября.
Предварительное голосование для выдвижения от партии прошло в период с 7 мая по 6 июня. Участниками праймериз стали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
«Кандидаты встречались с секретарями местных и первичных отделений Западного, Южного, Восточного, Горнозаводского, Северного управленческих округов и города Екатеринбурга», — уточнили в региональном отделении партии.