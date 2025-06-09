Денис Паслер запретил свердловчанам разводить костры и жарить шашлыки

В Свердловской области все еще действует особый противопожарный режим. Он подразумевает под собой запрет на разведение костров, приготовление пиши на огне и нестационарных мангалов. Глава Свердловской области Денис Паслер напомнил свердловчанам о необходимости соблюдать правила безопасности и беречь леса от пожаров. Об этом он пишет в своем tg-канале.