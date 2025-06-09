Денис Паслер запретил свердловчанам разводить костры и жарить шашлыки

В Свердловской области все еще действует особый противопожарный режим. Он подразумевает под собой запрет на разведение костров, приготовление пиши на огне и нестационарных мангалов. Глава Свердловской области Денис Паслер напомнил свердловчанам о необходимости соблюдать правила безопасности и беречь леса от пожаров. Об этом он пишет в своем tg-канале.
— Впереди длительные выходные, и я призываю всех, кто запланировал поездки за город, на дачи, соблюдать эти жизненно важные правила, — подчеркнул Денис Паслер. — Все службы усиленно работают, чтобы обезопасить уральские леса. Давайте вместе беречь наши леса от пожаров!
На борьбу с лесными пожарами готовы выйти свыше 1,4 тысячи сотрудников Уральской авиабазы. Сотрудники МЧС, лесничеств, полиции и администрации проводят профилактические рейды, оповещают уральцев и ведут мониторинг.
Напомним, что в свердловских лесах в июне произошли пожары. Их площадь достигала порядка 14 гектаров. Свердловская область находится на втором месте по ущербам, а также количеству пожаров.