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Денис Паслер запретил свердловчанам разводить костры и жарить шашлыки

Он призвал уральцев беречь леса от пожаров.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области все еще действует особый противопожарный режим. Он подразумевает под собой запрет на разведение костров, приготовление пиши на огне и нестационарных мангалов. Глава Свердловской области Денис Паслер напомнил свердловчанам о необходимости соблюдать правила безопасности и беречь леса от пожаров. Об этом он пишет в своем tg-канале.

— Впереди длительные выходные, и я призываю всех, кто запланировал поездки за город, на дачи, соблюдать эти жизненно важные правила, — подчеркнул Денис Паслер. — Все службы усиленно работают, чтобы обезопасить уральские леса. Давайте вместе беречь наши леса от пожаров!

На борьбу с лесными пожарами готовы выйти свыше 1,4 тысячи сотрудников Уральской авиабазы. Сотрудники МЧС, лесничеств, полиции и администрации проводят профилактические рейды, оповещают уральцев и ведут мониторинг.

Напомним, что в свердловских лесах в июне произошли пожары. Их площадь достигала порядка 14 гектаров. Свердловская область находится на втором месте по ущербам, а также количеству пожаров.