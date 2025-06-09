Bloomberg увидел ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. получила партию российской нефти на танкере, который находится под санкциями США и ЕС, пишет Bloomberg. У Токио есть разрешение на приобретение этой нефти по соображениям энергетической безопасности. Факт того, что страна «Большой семерки» принимает груз с танкера под санкциями, свидетельствует о «растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой».