Мэру Красноярска Логинову предъявили обвинения в получении взятки

Мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали в СК, более 180 млн руб. ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог. Мэра Красноярска задержали утром 8 июня, этому предшествовали несколько громких уголовных дел в регионе. Все они были связаны именно с дорожной инфраструктурой. Как сообщил депутат горсовета Вячеслав Дюков, Логинов «предчувствовал развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации уволились его жена и сын. Подробности — в материале «Газеты.Ru».