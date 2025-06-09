Лукашенко назвал пять направлений сотрудничества с Калининградской областью

Говоря о строительстве, Лукашенко сказал, что Белоруссия готова предложить свои возможности и специалистов в области проектирования и возведения различных объектов, в том числе масштабных и сложных. В качестве примера президент привел совместную работу по строительству ТЭЦ. «Наши возможности вы знаете, и в области строительства когда-то мы вместе строили там ТЭЦ. И я часто привожу пример, что даже Анатолий Борисович Чубайс удивился, что белорусы могут построить серьезное сооружение типа ТЭЦ-2, которое мы вместе с вами тогда строили», — сказал Лукашенко.
По его словам, белорусы поставляли и готовы поставлять пассажирскую технику всех классов. «И автобусов, и электробусов, и трамваев, и троллейбусов. Все, что нужно для Калининградской области. Мы это умеем делать. Мы сохранили те компетенции, которые присущи нам были в советские времена», — сказал президент.
Он заявил, что республика с советских времен сохранила и уровень станкостроительной отрасли. «Мы производим и токарные, и фрезерные, и шлифовальные, и прочие станки. Сейчас это очень большая проблема в России и в Беларуси. И мы одну из программ имеем белорусско-российскую для того, чтобы развить производство станкостроения. Слава Богу, что не все потеряли то, что нам досталось с советских времен», — сказал Лукашенко.
Еще одним направлением сотрудничества он назвал производство лифтов. «Многие из лифтов, которые мы устанавливали в советские времена, сроки свои уже исчерпали. Поэтому очень большие очереди в постсоветских республиках на закупки лифтов. Их постоянно не хватало. Но будьте уверены, что для Калининградской области, если это нужно будет, мы изготовим нужное количество лифтов», — сказал глава государства.
Коснувшись продуктов питания, Лукашенко сказал, что раньше белорусское сельское хозяйство было ориентировано на Калининградскую область, и заверил, что сейчас Белоруссия, несмотря на определенные проблемы с логистикой, поставит нужное количество продуктов питания, «в том числе и картошки несчастной».
Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла.
В конце мая Лукашенко заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Ситуация с картофелем стала широко обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов сказал, что в сфере сельского хозяйства нужно обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей, и хотя можно и в Белоруссии картофель закупать, «но свою картошку тоже неплохо иметь». Замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание российского президента, что картошка в Белоруссии закончилась. Это вызвало удивление у Путина.
Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая.