Лукашенко назвал пять направлений сотрудничества с Калининградской областью

Говоря о строительстве, Лукашенко сказал, что Белоруссия готова предложить свои возможности и специалистов в области проектирования и возведения различных объектов, в том числе масштабных и сложных. В качестве примера президент привел совместную работу по строительству ТЭЦ. «Наши возможности вы знаете, и в области строительства когда-то мы вместе строили там ТЭЦ. И я часто привожу пример, что даже Анатолий Борисович Чубайс удивился, что белорусы могут построить серьезное сооружение типа ТЭЦ-2, которое мы вместе с вами тогда строили», — сказал Лукашенко.