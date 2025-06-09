«Вы — наш главный защитник»: Минниханова попросили участвовать в предстоящих выборах

В День социального работника Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил реабилитационный центр «Восхождение», где встретился с координаторами фонда «Защитники Отечества». Одна из социальных координаторов выразила надежду на то, что Минниханов примет участие в предстоящих выборах. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.