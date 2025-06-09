«Вы — наш главный защитник»: Минниханова попросили участвовать в предстоящих выборах

Центр, расположенный в Татарстане, в этом году открыл стационарное отделение для участников специальной военной операции.
Теплая встреча прошла за чайным столом, в непринужденной атмосфере. Социальный координатор Римма Сыдыкова, супруга бойца СВО, передала Рустаму Минниханову привет от мужа и его сослуживцев и поблагодарила Раиса Татарстана за поддержку. В ходе беседы она обратилась к Минниханову с личной просьбой:
«Вы — наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах», — попросила она.