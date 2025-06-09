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«Вы — наш главный защитник»: Минниханова попросили участвовать в предстоящих выборах

В День социального работника Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил реабилитационный центр «Восхождение», где встретился с координаторами фонда «Защитники Отечества». Одна из социальных координаторов выразила надежду на то, что Минниханов примет участие в предстоящих выборах. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

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Источник: ИА Татар-информ

Центр, расположенный в Татарстане, в этом году открыл стационарное отделение для участников специальной военной операции.

Теплая встреча прошла за чайным столом, в непринужденной атмосфере. Социальный координатор Римма Сыдыкова, супруга бойца СВО, передала Рустаму Минниханову привет от мужа и его сослуживцев и поблагодарила Раиса Татарстана за поддержку. В ходе беседы она обратилась к Минниханову с личной просьбой:

«Вы — наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах», — попросила она.