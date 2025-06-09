Журналисты рассказали, какой чай подают на встречах с Лукашенко

Журналисты рассказали, какой чай подают на встречах с президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Видеофрагмент опубликован на телеграм-канале «Время Первого».
В сюжете показали фрагменты встречи президента Беларуси с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, которая состоялась во Дворце Независимости в понедельник, 9 июня. Во время переговоров участникам встречи подали чай. В сюжете уточнили, что подавали именно китайский чай.
«На цыпочках и шепотом», — уточнили в сообщении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область.
Тем временем Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси: «Сегодня правительство доложило».
Кроме того, Лукашенко сказал, чему белорусам следует учиться у европейцев.
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