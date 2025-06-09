Журналисты рассказали, какой чай подают на встречах с Лукашенко

В сюжете показали фрагменты встречи президента Беларуси с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, которая состоялась во Дворце Независимости в понедельник, 9 июня. Во время переговоров участникам встречи подали чай. В сюжете уточнили, что подавали именно китайский чай.