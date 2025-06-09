Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналисты рассказали, какой чай подают на встречах с Лукашенко

Журналисты сообщили, какой именно чай подают во Дворце Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Журналисты рассказали, какой чай подают на встречах с президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Видеофрагмент опубликован на телеграм-канале «Время Первого».

В сюжете показали фрагменты встречи президента Беларуси с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, которая состоялась во Дворце Независимости в понедельник, 9 июня. Во время переговоров участникам встречи подали чай. В сюжете уточнили, что подавали именно китайский чай.

«На цыпочках и шепотом», — уточнили в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему белорусы отвечали за Калининградскую область.

Тем временем Лукашенко сказал, что свежая молодая картошка пошла на прилавки в Беларуси: «Сегодня правительство доложило».

Кроме того, Лукашенко сказал, чему белорусам следует учиться у европейцев.

А еще мы писали, что новые наряды появились у девушек из службы госпротокола Беларуси.