В США оценили модернизированный Ту-160

Автор напомнил, что модернизированные самолеты получают современное оборудование и вооружение. «Модернизация может сделать российский Blackjack более актуальным в современных условиях», — говорится в материале.
Отмечается, что Ту-160, который остается ценным активом в арсенале Воздушно-космических сил России, развивает скорость более 2000 километров в час.
В январе издание TNI писало, что модернизация российских Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с Россией. В публикации подчеркнули, что Ту-160 играют важнейшую роль в российской ядерной триаде.
В феврале 2024 года военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что модернизированный ракетоносец Ту-160М может превосходить базовую модификацию по всем параметрам.