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Узбекские власти взяли под контроль ситуацию с жесткой проверкой мигрантов в Москве

Vaib.uz (Узбекистан. 9 июня). В социальных сетях активно распространяется видео, вызвавшее волну возмущения: на кадрах видно, как в Москве сотрудники российских силовых структур проводят рейд в общежитии, где проживают трудовые мигранты из стран СНГ. Судя по записи, действия силовиков были жесткими: мужчин выгоняли из комнат, а тех, кто не успевал среагировать — подгоняли пинками и подзатыльниками.

Инцидент, как подтвердили в Агентстве по миграции Узбекистана, произошёл 8 июня в районе Сокольники города Москвы.

На видео и в сопроводительных сообщениях не уточняется, были ли среди пострадавших граждане Узбекистана. Однако узбекские власти оперативно отреагировали на происходящее: ситуацию взяли на контроль Генеральное консульство Узбекистана в Москве и представительство Агентства по миграции в РФ.

Согласно предварительным данным, по итогам рейда были задержаны 5−6 человек, у которых были выявлены нарушения в документах. Их доставили в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.

В настоящее время узбекская сторона ожидает официальной информации от российских правоохранительных органов по данному инциденту.

Власти Узбекистана обращаются к гражданам: если среди пострадавших есть узбекистанцы, которым были нанесены телесные повреждения, нарушены права или возникли иные проблемы — немедленно сообщите об этом по телефону: +7 925 045−47−44.

или в Telegram: @pomoshrussiamigrant.