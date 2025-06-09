Узбекские власти взяли под контроль ситуацию с жесткой проверкой мигрантов в Москве

Инцидент, как подтвердили в Агентстве по миграции Узбекистана, произошёл 8 июня в районе Сокольники города Москвы.
На видео и в сопроводительных сообщениях не уточняется, были ли среди пострадавших граждане Узбекистана. Однако узбекские власти оперативно отреагировали на происходящее: ситуацию взяли на контроль Генеральное консульство Узбекистана в Москве и представительство Агентства по миграции в РФ.
Согласно предварительным данным, по итогам рейда были задержаны 5−6 человек, у которых были выявлены нарушения в документах. Их доставили в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.
В настоящее время узбекская сторона ожидает официальной информации от российских правоохранительных органов по данному инциденту.
Власти Узбекистана обращаются к гражданам: если среди пострадавших есть узбекистанцы, которым были нанесены телесные повреждения, нарушены права или возникли иные проблемы — немедленно сообщите об этом по телефону:
или в Telegram: @pomoshrussiamigrant.