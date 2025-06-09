Узбекские власти взяли под контроль ситуацию с жесткой проверкой мигрантов в Москве

Vaib.uz (Узбекистан. 9 июня). В социальных сетях активно распространяется видео, вызвавшее волну возмущения: на кадрах видно, как в Москве сотрудники российских силовых структур проводят рейд в общежитии, где проживают трудовые мигранты из стран СНГ. Судя по записи, действия силовиков были жесткими: мужчин выгоняли из комнат, а тех, кто не успевал среагировать — подгоняли пинками и подзатыльниками.