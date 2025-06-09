Валерия Кроман покидает пост главы администрации Центрального района Волгограда

На посту главы администрации Центрального района Валерия Кроман проработала 3 года, за которые было реализовано много проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан. В частности, в районе были проведены реконструкция сквера Строителей на улице Мира и благоустройство нового сквера «Мы вместе» на улице 7-й Гвардейской.