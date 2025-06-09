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Валерия Кроман покидает пост главы администрации Центрального района Волгограда

Глава города Владимир Марченко выразил благодарность за службу и высоко оценил результаты ее работы в качестве руководителя района, вручив ей Почетную грамоту администрации Волгограда.

Качество жизни в вашем регионе

Как сообщает администрация Волгограда, Валерия Кроман покидает должность главы администрации Центрального района Волгограда в связи с переходом на новое место работы.

На посту главы администрации Центрального района Валерия Кроман проработала 3 года, за которые было реализовано много проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан. В частности, в районе были проведены реконструкция сквера Строителей на улице Мира и благоустройство нового сквера «Мы вместе» на улице 7-й Гвардейской.

Также были комплексно благоустроены улица Краснознаменская и прогулочная зона городской набережной, а площадь им. В. И. Ленина и улицы Наумова и 13-й Гвардейской получили дополнительное озеленение. Кроме того, были обновлены площадь Павших Борцов и Аллея Героев.