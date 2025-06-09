Валерия Кроман покидает пост главы администрации Центрального района Волгограда

Как сообщает администрация Волгограда, Валерия Кроман покидает должность главы администрации Центрального района Волгограда в связи с переходом на новое место работы.
На посту главы администрации Центрального района Валерия Кроман проработала 3 года, за которые было реализовано много проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан. В частности, в районе были проведены реконструкция сквера Строителей на улице Мира и благоустройство нового сквера «Мы вместе» на улице 7-й Гвардейской.
Также были комплексно благоустроены улица Краснознаменская и прогулочная зона городской набережной, а площадь им. В. И. Ленина и улицы Наумова и 13-й Гвардейской получили дополнительное озеленение. Кроме того, были обновлены площадь Павших Борцов и Аллея Героев.