В бундестаге возникли споры о возврате обязательного призыва в армию

В то же время в СДПГ выступают против принудительной службы. «Призыв на военную службу сейчас нам совершенно не помогает, потому что у нас просто нет для этого возможностей — ни в казармах, ни на тренировках, — сказал глава Минобороны Германии Борис Писториус на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. — Сначала необходимо создать эти возможности. До тех пор [остается служба на добровольной основе]».