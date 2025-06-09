Губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа

«Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаём на него в суд», — написал Ньюсом.
Ранее во время интервью телеканалу MSNBC губернатор заявлял, что планирует подать в суд на администрацию Трампа по поводу отправки национальной гвардии США для подавлении протестов в Калифорнии. Он также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек.