В Финляндии пройдут учения НАТО с использованием морских беспилотников

Начальник оперативного управления ВМС Финляндии Марко Лааксонен акцентировал внимание на огромном потенциале и широком спектре применения систем БПЛА.
«С помощью умных и автономных систем можно, например, осуществлять мониторинг территорий и объектов, высвобождая ценные ресурсы для других задач», — цитирует финского военного «Интерфакс».
В ходе учений запланированы оперативные испытания новых систем. В военно-морских силах Финляндии считают, что отработка операций на мелководье финского побережья окажет положительное влияние на разработку систем, которые в дальнейшем могут использоваться в условиях Балтийского моря.
Мероприятия пройдут в западных водах Финляндии — от полуострова Порккала до Ханко. Все зоны проведения маневров будут находиться под постоянным мониторингом с моря.