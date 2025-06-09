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В Финляндии пройдут учения НАТО с использованием морских беспилотников

В июне Военно-морские силы Финляндии проведут учения НАТО, посвященные использованию морских беспилотных систем. Об этом сообщает пресс-центр ВМС страны.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Начальник оперативного управления ВМС Финляндии Марко Лааксонен акцентировал внимание на огромном потенциале и широком спектре применения систем БПЛА.

«С помощью умных и автономных систем можно, например, осуществлять мониторинг территорий и объектов, высвобождая ценные ресурсы для других задач», — цитирует финского военного «Интерфакс».

В ходе учений запланированы оперативные испытания новых систем. В военно-морских силах Финляндии считают, что отработка операций на мелководье финского побережья окажет положительное влияние на разработку систем, которые в дальнейшем могут использоваться в условиях Балтийского моря.

Мероприятия пройдут в западных водах Финляндии — от полуострова Порккала до Ханко. Все зоны проведения маневров будут находиться под постоянным мониторингом с моря.