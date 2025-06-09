Лавров назвал самыми лучшими дипломатами бойцов на передовой

«Сейчас самые лучшие наши дипломаты — это, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения. Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей», — сказал Лавров, выступая на Форуме будущего 2050 (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что, несмотря на дипломатические усилия, операция продолжится. По его словам, боевые действия на Украине ведутся не за территории, а «за людей, предки которых столетиями жили на этих землях».
2 июня перед вторым раундом переговоров Россия и Украина обменялись подготовленными текстами мирного соглашения. Российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня: полный вывод ВСУ из присоединенных регионов или запрет на перемещения войск, прекращение мобилизации и поставок Украине иностранной военной помощи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что этот вариант соглашения направлен на устранение первопричин конфликта. Украинский документ предлагает установить полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и на море для продолжения переговоров.