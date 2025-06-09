Лавров назвал самыми лучшими дипломатами бойцов на передовой

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться своих целей на Украине в том числе дипломатическим путем. Прежде всего такой метод используют для решения гуманитарных вопросов. Вести работу будут дипломаты вместе с военными, сказал министр.