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Лавров назвал самыми лучшими дипломатами бойцов на передовой

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться своих целей на Украине в том числе дипломатическим путем. Прежде всего такой метод используют для решения гуманитарных вопросов. Вести работу будут дипломаты вместе с военными, сказал министр.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас самые лучшие наши дипломаты — это, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения. Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей», — сказал Лавров, выступая на Форуме будущего 2050 (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что, несмотря на дипломатические усилия, операция продолжится. По его словам, боевые действия на Украине ведутся не за территории, а «за людей, предки которых столетиями жили на этих землях».

2 июня перед вторым раундом переговоров Россия и Украина обменялись подготовленными текстами мирного соглашения. Российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня: полный вывод ВСУ из присоединенных регионов или запрет на перемещения войск, прекращение мобилизации и поставок Украине иностранной военной помощи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что этот вариант соглашения направлен на устранение первопричин конфликта. Украинский документ предлагает установить полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и на море для продолжения переговоров.