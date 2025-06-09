СМИ: Япония впервые продемонстрировала ракету с дальностью более 1000 км

Как пишет The Asahi Shimbun, на полигоне Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока была продемонстрирована модернизированная ракетная установка для ракет «земля-корабль» «Тип-12» (12SSM). Новые установки должны прийти на смену американской системе Aegis Ashore, от которой Япония отказалась пять лет назад.
По данным издания, усовершенствованная ракета имеет дальность действия более 1000 километров. Этого достаточно для поражения целей в Китае и Северной Корее. Ракета также имеет более малозаметную конструкцию, которая снижает ее радиолокационную заметность, затрудняя обнаружение и перехват, отмечает Army Recognition.
Ракета-носитель, впервые представленная в рабочей конфигурации, построена на высокомобильном шасси 8×8, приспособленном для использования в качестве транспортно-заряжающей пусковой установки (TEL). На платформе установлена контейнерная пусковая установка с восемью прямоугольными пусковыми трубами, расположенными в два ряда, предназначенная для быстрого залпового огня по вражеским военно-морским объектам.
Система оснащена гидравлическими стабилизаторами для повышения точности пуска, бронированной кабиной для защиты экипажа и интегрированными системами автономного наведения и управления огнем, пишет Army Recognition.
В ходе учений, которые транслировались в онлайн-режиме, реальных пусков не проводилось, но были показаны некоторые боевые действия, в частности четыре пусковые установки на мобильной грузовой платформе, направленные в небо.
Согласно СМИ, разработкой и модернизацией занимается компания Mitsubishi Heavy Industries. Установки можно использовать с суши, кораблей, подлодок и самолетов.
Первые испытательные пуски ракета-носителя прошли в прошлом году на острове Ниидзима к югу от Токио. Массовое производство началось в 2023 финансовом году, а с 2025 финансового года ракеты-носители, предположительно, будут размещены в семи ракетных полках класса «земля-корабль» — от Хоккайдо до Окинавы. Такое географическое расположение, по мнению Army Recognition, создает многоуровневый оборонительный периметр в наиболее уязвимых морских секторах Японии.