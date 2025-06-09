СМИ: Япония впервые продемонстрировала ракету с дальностью более 1000 км

Первые испытательные пуски ракета-носителя прошли в прошлом году на острове Ниидзима к югу от Токио. Массовое производство началось в 2023 финансовом году, а с 2025 финансового года ракеты-носители, предположительно, будут размещены в семи ракетных полках класса «земля-корабль» — от Хоккайдо до Окинавы. Такое географическое расположение, по мнению Army Recognition, создает многоуровневый оборонительный периметр в наиболее уязвимых морских секторах Японии.