В Госдуме объяснили значимость новой стратегии развития ВМФ

Подписанию Стратегии предшествовало проведение совещания по вопросу «О стратегии развития ВМФ на период до 2050 года» в Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина. Тогда президент обратил внимание на то, что в РФ трансформации флота уделяется пристальное внимание, напомнив о спуске на воду многоцелевой подводной субмарины «Пермь» в марте 2025 года. Российский лидер добавил, что в настоящее время на российских верфях строятся новые военные корабли, в том числе «Борей-А» и «Ясень-М». Путин добавил, что за последние пять лет ВМФ усилили 49 новых кораблей. Глава государства уточнил, что обстановка в мире требует системного развития «всех составляющих» военно-морского флота — «подводных и надводных группировок кораблей, морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск, а также средств обеспечения». Приоритетной задачей Путин определил укрепление отечественного флота в сегменте стратегических ядерных сил. Президент добавил, что сейчас российские морские стратегические ядерные силы на 100% составляют современные вооружения и техника.