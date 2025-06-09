В Госдуме объяснили значимость новой стратегии развития ВМФ

Андрей Картаполов, говоря о плане развития ВМФ до 2050 года, отметил, что его значимость определяется тем, что Россия — «морская страна», 70% границы которой пролегает по морским территориям, пишет RTVI.
«Нам без моря, без океана нельзя, тем более в нынешней ситуации, и флот нам нужен, и флот мы будем развивать. И вот именно об этом говорит морская стратегия, которую утвердил наш Верховный главнокомандующий», — объяснил парламентарий.
О принятии Стратегии ранее объявил глава Морской коллегии Николай Патрушев. Он уточнил, что Владимир Путин подписал документ 30 мая, и добавил, что при разработке курса развития ВМФ был учтен опыт ведения спецоперации.
В стратегии определены:
- требования к боевому составу флота на перспективу;
- цели ВМФ в мирное и военное время;
- способы создания будущего облика морских вооруженных сил;
- вероятные варианты формирования и развития вооруженных конфликтов.
Кроме того, документ рассматривает потенциал Военно-морских сил других стран.
«Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», — заявил Патрушев.
Помощник президента отметил, что поручение о разработке проекта стратегии поступило в Минобороны в июле 2024 года. Документ был оптимизирован Морской коллегией. Итоговую версию стратегии представили главе государства.
Патрушев подчеркнул, что документ стратегического планирования был «принят впервые в современной истории», и это демонстрирует, что создание «мощного и современного флота» для государства является одной из главных задач. По словам помощника президента, Россия восстанавливает статус «одной из величайших морских держав».
Подписанию Стратегии предшествовало проведение совещания по вопросу «О стратегии развития ВМФ на период до 2050 года» в Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина. Тогда президент обратил внимание на то, что в РФ трансформации флота уделяется пристальное внимание, напомнив о спуске на воду многоцелевой подводной субмарины «Пермь» в марте 2025 года. Российский лидер добавил, что в настоящее время на российских верфях строятся новые военные корабли, в том числе «Борей-А» и «Ясень-М». Путин добавил, что за последние пять лет ВМФ усилили 49 новых кораблей. Глава государства уточнил, что обстановка в мире требует системного развития «всех составляющих» военно-морского флота — «подводных и надводных группировок кораблей, морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войск, а также средств обеспечения». Приоритетной задачей Путин определил укрепление отечественного флота в сегменте стратегических ядерных сил. Президент добавил, что сейчас российские морские стратегические ядерные силы на 100% составляют современные вооружения и техника.