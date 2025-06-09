Посол Израиля на Украине сообщил о передаче Украине систем Patriot

В апреле 2024 года Израиль снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна перешла на собственные системы, а большую часть батарей Patriot хранила на складе или использовала для обучения. По информации Axios, Киев просил сначала передать вооружение США для техобслуживания, а потом направить на Украину. В публикации отмечалось, что Израиль несколько месяцев «тянул время», опасаясь ответных шагов России, включая возможную отправку новейших вооружений Ирану. Источники Axios утверждали, что Израиль уведомил Россию о своем решении. Израильские чиновники заявляли, что «возвращают системы Patriot в США».