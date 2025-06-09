В Астане заявили об ожидании ответа Киева об ударе по Кропоткинской НПС

КТК — международный проект, созданный для транспортировки нефти из Западного Казахстана к черноморскому побережью. Протяженность трубопровода превышает 1,5 тыс. км, мощности позволяют поставлять до 72,5 млн т казахстанской нефти в год и до 83 млн т — с учетом российской. В 2024 году отгрузка с морского терминала под Новороссийском составила 63 млн т.