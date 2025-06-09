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В Астане заявили об ожидании ответа Киева об ударе по Кропоткинской НПС

Казахстан ожидает официальной реакции Киева на удар беспилотников ВСУ по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, в результате которого была выведена из эксплуатации Кропоткинская нефтеперерабатывающая станция (НПС) и пострадали танкеры с казахстанской нефтью.

Источник: Reuters

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Ulusmedia.kz.

«Будем ждать. Если они соизволят ответить, будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», — сказал Смадияров.

КТК — международный проект, созданный для транспортировки нефти из Западного Казахстана к черноморскому побережью. Протяженность трубопровода превышает 1,5 тыс. км, мощности позволяют поставлять до 72,5 млн т казахстанской нефти в год и до 83 млн т — с учетом российской. В 2024 году отгрузка с морского терминала под Новороссийском составила 63 млн т.

По его словам, Астана уже предприняла все необходимые действия по дипломатическим каналам и теперь ожидает ответа от украинской стороны.

В середине февраля украинские беспилотники в Краснодарском крае атаковали Кропоткинскую НПС, принадлежащую КТК. В результате атаки станция была выведена из эксплуатации.

По данным консорциума, по Кропоткинской НПС было выпущено семь дронов, оснащенных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди персонала не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить. Прокачка нефти по системе продолжилась в обход поврежденной станции на сниженных режимах.

В конце апреля Кропоткинская НПС была введена в эксплуатацию после комплекса восстановительных работ.

Кропоткинская НПС — крупнейший объект консорциума на территории России, через нее проходит значительная часть нефти как от российских, так и от казахстанских производителей.