Израиль решил выслать Грету Тунберг в кратчайшие сроки

В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находились 12 человек, в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг. Активисты заявили, что хотели доставить в анклав символическую гумпомощь, включая детское питание и средства личной гигиены, однако в ночь на 9 июня судно было задержано израильским морским спецназом.