Израиль решил выслать Грету Тунберг в кратчайшие сроки

Все пропалестинские активисты с яхты Madleen будут возвращены в свои страны в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Израиля в соцсети Х.
«“Яхта для селфи” с Гретой Тунберг и другими так называемыми знаменитостями продолжает свой путь к израильскому порту. По прибытии будут приняты меры по их возвращению в свои страны», — говорится в сообщении.
Официальный представитель израильского правительства Давид Менсер заявил на брифинге, что Израиль «не хочет удерживать этих людей». «Что касается помощи, то на яхте был скудный груз, но, конечно, он будет отправлен в Газу», — сказал Менсер (цитата по Би-би-си).
В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находились 12 человек, в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг. Активисты заявили, что хотели доставить в анклав символическую гумпомощь, включая детское питание и средства личной гигиены, однако в ночь на 9 июня судно было задержано израильским морским спецназом.
Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль рассматривает попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие деятельности ХАМАС. По его словам, операция по перехвату судна с пропалестинскими активистами была проведена «быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом». Тунберг обвинила Израиль в своем похищении.