Мединский: условия мирного договора в 2022 году были мягче, чем сейчас

«Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года на первой встрече», — сказал Владимир Мединский в интервью RT. «И условия его были мягче того, что мы предлагаем сегодня», — подчеркнул он.
В меморандуме России по урегулированию на Украине, который был передан украинской делегации 2 июня, предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы и безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ; снятие антироссийских санкций, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Этим переговоров предшествовали встречи делегаций в 2022 году: в ходе переговоров в марте делегации в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Владимир Путин говорил, что украинские власти под влиянием Запада «выбросили это все на свалку истории», как только Россия отвела войска от Киевской области. В мае того года Украина вышла из переговорного процесса.