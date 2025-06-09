Мединский: условия мирного договора в 2022 году были мягче, чем сейчас

«Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года на первой встрече», — сказал Владимир Мединский в интервью RT. «И условия его были мягче того, что мы предлагаем сегодня», — подчеркнул он.