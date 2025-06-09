CNN: Ким Чен Ын мог попросить Россию помочь с ремонтом перевернувшегося эсминца

На прошлой неделе государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ремонт в сухом доке Раджин займет от семи до 10 дней. Южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук Ки пояснил CNN, что время ремонта будет зависеть от степени повреждения судна. На его взгляд, во время неудачного спуска могли быть повреждены гидролокатор и глубиномеры корабля, расположенные в носовой части. Для устранения такого ущерба, вероятно, потребуется иностранная помощь. «Северной Корее не хватает технологий для гидроакустических систем, поэтому они, вероятно, импортировали их из Китая или России», — добавил он.