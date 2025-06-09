CNN: Ким Чен Ын мог попросить Россию помочь с ремонтом перевернувшегося эсминца

Согласно статье, на спутниковых снимках, сделанных в воскресенье компанией Maxar Technologies, виден 5000-тонный эсминец, стоящий в сухом доке в порту Раджин, входящем в северокорейскую особую экономическую зону Расон, которая граничит с Россией.
Военный корабль был поврежден 21 мая, когда во время спуска его корма ушла в воду, а носовая часть осталась на суше. В результате неудачного маневра корабль перевернулся на бок.
На прошлой неделе государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ремонт в сухом доке Раджин займет от семи до 10 дней. Южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук Ки пояснил CNN, что время ремонта будет зависеть от степени повреждения судна. На его взгляд, во время неудачного спуска могли быть повреждены гидролокатор и глубиномеры корабля, расположенные в носовой части. Для устранения такого ущерба, вероятно, потребуется иностранная помощь. «Северной Корее не хватает технологий для гидроакустических систем, поэтому они, вероятно, импортировали их из Китая или России», — добавил он.
Как отметил Ю Джи Хун, младший научный сотрудник Корейского института оборонного анализа, Раджин не является крупным судостроительным предприятием, но в нем есть возможности для скромного ремонта и технического обслуживания, а его близость к России делает его «ключевым узлом по углублению… военных связей с Москвой».