Глава государства лично проводил Президента Болгарии в Астане

Напомним, Президента Болгарии Румена Радева прибыл сегодня в столицу Казахстана с государственным визитом. Ранее лидеры двух стран провели переговоры, по итогам которых главы государств подтвердили обоюдную нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия и обозначили новые векторы стратегического партнёрства.
Затем Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев провели переговоры в расширенном формате с участием правительственных и деловых делегаций. В ходе переговоров обсуждён широкий круг тем: от энергетики и инфраструктурных проектов до гуманитарного сотрудничества, цифровизации и логистики. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в запуске новых инициатив и углублении диалога.
По итогам встреч Казахстан и Болгария подписали ряд соглашений по итогам визита президента Румена Радева.