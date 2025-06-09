Глава государства лично проводил Президента Болгарии в Астане

Затем Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев провели переговоры в расширенном формате с участием правительственных и деловых делегаций. В ходе переговоров обсуждён широкий круг тем: от энергетики и инфраструктурных проектов до гуманитарного сотрудничества, цифровизации и логистики. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в запуске новых инициатив и углублении диалога.