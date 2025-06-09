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Глава государства лично проводил Президента Болгарии в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту Астаны, передает ИА El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Напомним, Президента Болгарии Румена Радева прибыл сегодня в столицу Казахстана с государственным визитом. Ранее лидеры двух стран провели переговоры, по итогам которых главы государств подтвердили обоюдную нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия и обозначили новые векторы стратегического партнёрства.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев провели переговоры в расширенном формате с участием правительственных и деловых делегаций. В ходе переговоров обсуждён широкий круг тем: от энергетики и инфраструктурных проектов до гуманитарного сотрудничества, цифровизации и логистики. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в запуске новых инициатив и углублении диалога.

По итогам встреч Казахстан и Болгария подписали ряд соглашений по итогам визита президента Румена Радева.