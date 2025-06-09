Минобороны показало первые кадры с вернувшимися из плена молодыми военными

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в свою очередь, обвинил РФ в манипуляциях и заявил, что Москва якобы «передала другие списки» военнопленных, не соответствующие ранее согласованным. Что же касается тел погибших бойцов ВСУ, то дата их приема не была согласована, а российская сторона «прибегла к односторонним действиям». Представитель штаба Петр Яценко в то же время утверждал, что «подготовка к обмену все еще идет», а сама процедура перенесена на следующую неделю, то есть должна состояться в период с 9 по 15 июня.