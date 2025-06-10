Госнаграды вручили выдающимся жителям Нижегородской области

«Вручение государственных наград стало доброй традицией. Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом и преданностью делу вносит весомый вклад в развитие региона и всей страны. Вы служите примером для молодежи», — отметил Андрей Гнеушев в приветственном слове.