Times: заход РФ в Днепропетровскую область стал ударом для ВСУ
Британская газета пишет, что заход российских войск в Днепропетровскую область нанесет Украине серьезный стратегический и символический удар.
CNBC: российский рубль назвали самой успешной валютой года
Российский рубль укрепился более чем на 40% с начала года, став лидером мирового валютного рынка. Эксперты отмечают, что рубль сегодня силен не благодаря экономике, а вопреки ей — на фоне жесткой финансовой политики и временных ограничений.
FT: Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине
Запад рассчитывает, что Трамп на саммите G7 в Канаде прояснит позицию по поддержке Украины. Ранее он не исключил прекращения помощи Киеву при отсутствии прогресса в переговорах.
BZ: Балтийское море стало «лабораторией гибридной войны»
Балтийское море из-за учений НАТО становится опасным полем для гибридной войны. «Балтийская операция» — одни из крупнейших учений НАТО с участием 9000 военных из 17 стран. Россия рассматривает военную деятельность альянса как часть подготовки к военному противостоянию.
Bloomberg увидел ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой
Японская Taiyo Oil получила 600 тыс. барр. нефти Sakhalin Blend с судна под санкциями. Bloomberg отмечает ослабление нерешительности у покупателей российских товаров из-за действий администрации Трампа.