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Последние зарубежные новости за 9 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 9 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Times: заход РФ в Днепропетровскую область стал ударом для ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Британская газета пишет, что заход российских войск в Днепропетровскую область нанесет Украине серьезный стратегический и символический удар.

CNBC: российский рубль назвали самой успешной валютой года

Источник: Reuters

Российский рубль укрепился более чем на 40% с начала года, став лидером мирового валютного рынка. Эксперты отмечают, что рубль сегодня силен не благодаря экономике, а вопреки ей — на фоне жесткой финансовой политики и временных ограничений.

FT: Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине

Источник: Reuters

Запад рассчитывает, что Трамп на саммите G7 в Канаде прояснит позицию по поддержке Украины. Ранее он не исключил прекращения помощи Киеву при отсутствии прогресса в переговорах.

BZ: Балтийское море стало «лабораторией гибридной войны»

Источник: NATO

Балтийское море из-за учений НАТО становится опасным полем для гибридной войны. «Балтийская операция» — одни из крупнейших учений НАТО с участием 9000 военных из 17 стран. Россия рассматривает военную деятельность альянса как часть подготовки к военному противостоянию.

Bloomberg увидел ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой

Источник: Reuters

Японская Taiyo Oil получила 600 тыс. барр. нефти Sakhalin Blend с судна под санкциями. Bloomberg отмечает ослабление нерешительности у покупателей российских товаров из-за действий администрации Трампа.