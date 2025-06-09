С начала проведения спецоперации в 2022 году Россия и Украина предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси — 28 февраля 2022 года в районе Гомеля, а 3 и 7 марта в Бресте. Затем 10 марта 2022 года в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины, однако она не принесла прогресса. Более значимой стала встреча 29 марта того же года в Стамбуле, где украинская делегация представила российской стороне проект возможного соглашения. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению Бориса Джонсона. -0-