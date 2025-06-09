Мединский: Украина могла подписать мирный договор еще 28 февраля 2022 года

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирный договор с Украиной мог быть подписан еще 28 февраля 2022 года. Об этом в интервью RT заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС.
«Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы сама принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года на первой встрече. И условия его были мягче того, что мы предлагаем сегодня», — сказал Мединский.
По его словам, украинская сторона в апреле 2022 года после консультаций с занимавшим тогда пост премьера Великобритании Борисом Джонсоном и представителями США заявила, что «иностранные партнеры против заключения договора» с Россией.
«По большому счету все, что мы хотели, — это отказ Украины от вступления в НАТО и от размещения иностранных военных баз на своей территории», — добавил он.
Мединский рассказал, что видит в глазах членов украинской делегации нежелание воевать. «Они даже хотят что-то сказать, но не могут. У них две трети делегации в военной форме. Это военные», — указал глава российской делегации.
С начала проведения спецоперации в 2022 году Россия и Украина предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси — 28 февраля 2022 года в районе Гомеля, а 3 и 7 марта в Бресте. Затем 10 марта 2022 года в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины, однако она не принесла прогресса. Более значимой стала встреча 29 марта того же года в Стамбуле, где украинская делегация представила российской стороне проект возможного соглашения. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению Бориса Джонсона. -0-