Трамп: без Нацгвардии Лос-Анджелес «был бы стерт с лица земли»

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Крайне некомпетентные “губернатор” Гэвин Ньюсом и “мэр” Карен Басс должны были бы сказать: “Спасибо, президент Трамп, вы так великолепны. Мы — ничто без вас, сэр”», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и всей Америки, утверждая, что наша помощь была не нужна и это якобы “мирные протесты”», — сказал президент США.