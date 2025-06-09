Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших

«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: вы прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно. И самое главное — ведь на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Очень большую. Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи», — сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу «Эффект Санчеса».