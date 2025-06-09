Как сообщил Мединский, 1,2 тысячи тел из 6 тысяч уже находятся на границе, но Киев отказывается их принимать.
«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: вы прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно. И самое главное — ведь на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Очень большую. Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи», — сказал Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу в рамках шоу «Эффект Санчеса».
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.