Посол: Израиль передал Украине системы ПВО Patriot

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает ТАСС.
«Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале девяностых. Мы согласились передать их Украине», — цитирует посла одно из украинских изданий.
При этом он не уточнил, когда именно и в каком количестве были переданы Patriot Украине. Газета The New York Times в начале мая сообщала, что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны за счет переброски систем Patriot, в том числе и из Израиля. -0-