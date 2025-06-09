В Лос-Анджелесе прошли массовые беспорядки. Что известно к этому часу

Несколько дней назад в Лос-Анджелесе начались акции протеста против задержания нелегальных мигрантов, что привело к массовым беспорядкам в городе. Об этом информирует ТАСС.
В Белом доме назвали протесты мятежом.
Массовые задержания нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались 6 июня. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались как минимум 44 человека.
По данным средств массовой информации, в сотрудников правоохранительных органов бросали бутылки, петарды и камни. Участники беспорядков поджигали машины, а также перекрывали главную автомагистраль города. Сообщалось и о случаях грабежа торговых точек.
На фоне происходящего президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Отмечается, что это стало первым с 1965 года случаем, когда президент США задействовал Нацгвардию штата без запроса губернатора.
Позднее председатель совета округа Лос-Анджелес Хильда Солис заявила о нормализации ситуации в городе.