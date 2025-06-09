Мединский объяснил, почему Киев не принимает обратно погибших военных

«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. И самое главное — ведь на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег», — заявил Мединский в интервью RT.