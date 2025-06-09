Мединский назвал еще одну причину, почему Киев не стал участвовать в обмене телами пленных бойцов.
Украина отказалась забирать более шести тысяч тел своих погибших военных в ходе недавнего обмена, потому что ей сложно признать масштаб понесенных потерь. Еще одна причина — средства, предназначенные для выплат компенсаций, уже использованы. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина передумала забирать тела солдат и меняться пленными: заявление помощника президента РФ Мединского.
«Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. И самое главное — ведь на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег», — заявил Мединский в интервью RT.
Он добавил, что полученные от Вашингтона и европейских стран деньги Украина потратила на другие цели. В связи с этим компенсации платить ей не из чего.
Обмен военнопленными и телами погибших должен был состояться 7 июня. Однако Киев не выполнил договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле, и не прибыл на место обмена. При этом РФ уже все подготовила для передачи. В итоге, обмен перенесли на неопределенный срок.