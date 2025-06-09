В ГД внесли законопроект о запрете авиакомпаниям ограничивать ручную кладь

Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Государственную Думу законопроект, которым предлагается запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади.
В документе, опубликованном в думской электронной базе, говорится, что авиаперевозчики не вправе самостоятельно устанавливать нормы, в том числе суммарные, по весу и габаритам вещей, «которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы».
В пояснительной записке Гибатдинов указал, что соответствующий законопроект направлен на борьбу с недобросовестным злоупотреблением компаниями правом на произвольное установление габаритов ручной клади.
Напомним, ранее сообщалось, что Щербинский суд Москвы признал незаконным сокращение габаритов ручной клади авиакомпанией «Победа».