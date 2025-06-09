The Daily Beast: в Перу турист умер во время шаманского ритуала

Однако во время него все пошло не по плану. В ходе обряда мужчина принял наркотики, из-за чего у него произошел срыв. Вскоре несчастный скончался из-за полиорганной недостаточности. Впоследствии выяснилось, что перед ритуалом он также принимал антибиотики. Именно они вызвали смертельную реакцию.