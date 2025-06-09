The Daily Beast: в Перу турист умер во время шаманского ритуала

В Перу американский турист скончался из-за шаманского ритуала. Всему виной оказался наркотический напиток. Об этом заявляет газета The Daily Beast.
Как отмечает издание, в эпицентре трагических событий оказался 41-летний Аарон Уэйн Кастранова. Выходец из Алабамы отправился в Перу за просветлением. Там он остановился в хостеле в общине Санта-Мария-де-Охеда, после чего записался на некий шаманский ритуал.
Однако во время него все пошло не по плану. В ходе обряда мужчина принял наркотики, из-за чего у него произошел срыв. Вскоре несчастный скончался из-за полиорганной недостаточности. Впоследствии выяснилось, что перед ритуалом он также принимал антибиотики. Именно они вызвали смертельную реакцию.
Не менее шокирующий инцидент недавно произошел в Эквадоре. Там внезапно скончалась 28-летняя Мария Аргуэлло, пбедительницей конкурса «Мисс Эквадор». Девушка готовилась к собственной свадьбы, и ничего не предвещало беды.