Делегация Украины на переговорах с Россией три года назад была более самостоятельна и свободна, чем сейчас. А в случае незаключения настоящего мира итогом остановки конфликта на Украине может стать уже ядерная война, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.