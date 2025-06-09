Переговоры с Украиной в 2022 году и сейчас. О чем рассказал Мединский

ТАСС собрал главные заявления Мединского.
Террористические атаки Киева
- Представителям России было сложно ехать на вторую встречу в Стамбул после терактов, когда «Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд и погибли мирные жители и дети».
- Именно террористические атаки со стороны Киева вызывают требования россиян о более жестких ответных мерах: «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас, конечно, после этого граждане требуют — нужно “Орешником” по Киеву, по Львову, хватит переговоров».
Об отказе Украины от обмена телами
- Украинская сторона отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что «им тяжело признавать такие потери».
- Также российская сторона предложила Украине использовать свои рефрижераторы для возвращения тел военнослужащих ВС РФ, «чтобы мы их похоронили»: «Видимо, им нечего загрузить обратно».
- Важным фактором для отказа от получения тел погибших военнослужащих Украиной стало отсутствие средств на выплату компенсаций родственникам: «На Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Очень большую. Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи».
О руководстве Украины
- Если руководствоваться интересами Украины и украинского народа, то можно очень быстро договориться на приемлемых условиях, «и я вижу в глазах той команды, что они живые люди, они это сами понимают».
- Руководство Украины напоминает латиноамериканских диктаторов, им нужна вечная война, чтобы оставаться у власти: «Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит. И твоим семьям ничем не грозит эта война, потому что все семьи за границей с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют. И ты уже не можешь без войны контролировать ситуацию, тем более что зарубежная помощь, деньги, оружие, идет только в том случае, если ты воюешь».
- С точки зрения верхушки Киева, «если ты перестаешь воевать, ты оказываешься и без иностранной помощи», и теряешь возможность подавлять оппозиционные взгляды внутри страны.
О переговорном процессе в 2022 году
- Подготовленный ко встрече с Украиной весной 2022 года договор состоял из 19 страниц, «там были даже такие нюансы, чтобы слова одинаково понимались на русском, английском и на украинском». Президент России Владимир Путин лично внес в текст несколько исправлений.
- Мирный договор мог бы быть подписан 28 февраля 2022 года, «если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения».
- За то время, что Зеленскому был передан договор, он «две недели молчал», «как нам сказали, он очень занят: это слишком большой и сложный текст», а оказалось, что к нему приехали на совещание на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители США.
- Украинская сторона в апреле 2022 года после консультаций с Борисом Джонсоном и представителями США заявила, что «иностранные партнеры против заключения договора» с РФ.
О делегации Украины на двусторонних переговорах в Стамбуле
- Украинскую делегацию можно сравнить с топ-менеджерами, работающими на гигантскую корпорацию: «Они мне немного напоминают, да, они напоминают, как будто это топ-менеджеры, нанятые какой-то гигантской корпорацией».
- Также члены украинской делегации в 2025 году «стали нервными и все время смотрят друг на друга». Кроме того, создается «ощущение, что они следят друг за другом».
О роли ЕС и НАТО в конфликте
- Европа не разрешает Украине достигнуть выгодной договоренности с Россией: «Когда с ними разговариваешь неофициально, они в принципе разумные люди. Но проблема в том, как мне кажется, что Европа, то есть кто считает себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают им, менеджменту Украины, достигнуть договоренностей, выгодных для Украины».
- Ядерная война может стать итогом остановки украинского конфликта без заключения настоящего мира, так как Киев и НАТО попробуют отвоевать новые территории РФ: «Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».
О Дональде Трампе
- Американский президент Дональд Трамп выстраивает свою политику, исходя из интересов США, Москве понятен его «национальный консерватизм». Его выступления пронизаны одним — интересами США, а не «интересами сенаторов, которые хотят публичности, пиара, как-то отметиться, продвинуть какой-то резкий законопроект».
- Администрация бывшего президента США Джо Байдена совершила много вещей, за которые можно «гореть в аду»: «Мне кажется, что Трамп верит в бога. А предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду».
- В случае наступления мира, когда Америка перестанет тратить деньги на войну, «она получит огромные экономические преимущества».