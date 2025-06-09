Помощник президента России Владимир Мединский назвал бывшего президента США Джо Байдена «анти-Маршаллом», противопоставив его 3-му министру обороны и 50-му госсекретарю США Джордж Кэтлетту Маршаллу-младшему, сообщает RT.
«Программа восстановления Европы», неофициально известная как «план Маршалла», была предложена американским политиком в 1947 году и действовала с апреля 1948 года. Она представляла программу помощи Европе после Второй мировой войны.
«За деньги плана Маршалла хотя бы строили, а за деньги (направляемые Украине по решению Байдена) деньги, американские, убивают, не строят, а разрушают», — сказал Мединский.
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