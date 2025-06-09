«Кейс страха»: Кремль планирует нанести мощное поражение киевской элите

Министр обороны РФ Андрей Белоусов нашел у ВСУ слабое место, что позволит нанести Украине максимально эффективный удар, о чем сообщают NEWS.RU.
Новые цели России.
Киеву стоит серьезно забеспокоиться, учитывая планы Белоусов по разработке новой схемы атаки. Сообщается, что под угрозой объекты украинских олигархов, которые вкладывают серьезные средства в обеспечение ВСУ всем необходимым, о чем все больше говорят инсайдеры.
Олигархам на Украине принадлежат заводы, электроподстанции, офисы и промышленные предприятия, которые могут стать законной целью России при условии, что эти объекты действительно используются для поддержки ВСУ. Сейчас цели рассматриваются Советом безопасности РФ. Информаторы уверены, что Белоусов выбрал беспроигрышную схему, которая сильно ударит по украинской элите.
Тг-канал INSIDER-T пишет со ссылкой на собственный источник: «В МО и Генштабе считают, что никаких препятствий для нанесения таких ударов нет, системами ПВО объекты олигархов — особенно за пределами Киева — прикрыты довольно слабо. Также под удар попадут предприятия только тех бизнесменов, кто публично высказал антироссийскую позицию и дал понять, что готов полностью поддержать киевский режим».
При этом все же есть сомнения, стоит ли так разрушать украинский бизнес. Ясно одно: Путин выслушает все аргументы за и против в ближайшее время, поэтому с принятием решения точно не затянут.
Что интересно, на Украине уже начинают догадываться, что Россия не ограничится разовыми ударами. По сообщениям тг-канала «Легитимный», удар со стороны России будет комбинированным: «По слухам, Кремль готовит не просто суточный комбинированный удар, а некую стратегию, которая заключается в массированной недельной или более постоянной масштабной атаке ракетами/дронами по всем стратегическим объектам Украины. Негласно название ему уже дают — “крылатое возмездие”».
Мощный удар по элите Украины — «кейс страха», который запускает Кремль, пишут авторы все того же тг-канала: «На рассмотрении кейс “персоналии”. Могут принять решение на ликвидацию многих важных игроков украинской политической и силовой системы».