«Кейс страха»: Кремль планирует нанести мощное поражение киевской элите

Что интересно, на Украине уже начинают догадываться, что Россия не ограничится разовыми ударами. По сообщениям тг-канала «Легитимный», удар со стороны России будет комбинированным: «По слухам, Кремль готовит не просто суточный комбинированный удар, а некую стратегию, которая заключается в массированной недельной или более постоянной масштабной атаке ракетами/дронами по всем стратегическим объектам Украины. Негласно название ему уже дают — “крылатое возмездие”».